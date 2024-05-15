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Сегодня, 19:14

Гашек: «Никто не скучает по России на чемпионате мира»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший голкипер «Спартака» Доминик Гашек прокомментировал отсутствие сборной России на чемпионате мира по хоккею-2024.

«Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идет о жизнях людей, которые мы должны защищать. Я буду рад, когда россияне смогут вернуться, но на данный момент такая ситуация не обсуждается», — приводит слова Гашека Pravda.sk.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве (Чехия) с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Команды не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.

Ранее ИИХФ во время трансляции одного из матчей не указала сборную России в списке команд с наибольшим количеством золотых медалей на чемпионатах мира.

Доминик Гашек
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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