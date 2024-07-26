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Париж-2024

Сегодня, 10:15

Сколько наград возьмет Россия на Олимпиаде? Медальный план наших

На Олимпиаде-2024 в Париже выступят 15 россиян
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Захар Петров, Мирра Андреева и Анжела Бладцева
Захар Петров, Мирра Андреева и Анжела Бладцева.
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Выясняем, можно ли всерьез ждать золото.

Россиян на Олимпиаде будет минимальное количество — не только спортсменов, но и волонтеров (их вообще нет), работников МОК (все кандидатуры свернули), журналистов доедут единицы.

Россиян-спортсменов, напомним, 15.

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко (предварительно участвуют в розыгрыше трех комплектов медалей).

Велоспорт: Глеб Сырица, Тамара Дронова, Алена Иванченко (четыре комплекта на троих).

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина (пять комплектов на всех).

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (один комплект).

Плавание: Евгений Сомов (два комплекта).

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Есть конкретная цифра максимального числа медалей россиян на Олимпиаде. Это... 15 золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Это если наши теннисисты займут весь пьедестал в одиночных разрядах, велогонщики выиграют все гонки и обойдут победителей «Тур де Франс»... Но разумеется, это история про фантастику на втором этаже и скорее — на сто втором в здании, где нет лифта.

Традиционная забава перед нормальными Олимпиадами была строить медальные планы. Сейчас федерации не заявляют свои притязания — некоторые, как в плавании, в принципе не имеют отношение к появлению спортсмена на Играх, другие просто опасаются. Но сформировать некий оптимистичный и осторожный сценарий, в том числе опираясь на данные из федераций, мы можем.

Даниил Медведев.
Фото AFP

Теннис

Федерация тенниса России не объявляла медальный план, хотя у нее единственной есть некое подобие сборной. Хотя россияне едут в Париж вторым составом. Если собрать все заявления первых лиц федерации — Шамиля Тарпищева, Алексея Селиваненко, Виктора Янчука, то получается, что наши могут брать медали как минимум в мужском разряде (имеется в виду Медведев), женском парном (после допуска Весниной) и миксте (Андреева/Медведев).

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Другое дело, что все эти прогнозы делались до жеребьевки, а она для россиян в парных разрядах получилась тяжелой. Оптимистичной выглядит сетка разве что у Даниила, и то до 1/4 финала, а у женщин достижимым кажется разве что серебро — из-за Иги Свентек.

Планы федерации: реальны три медали.
Оптимистичный сценарий: 1-1-1.
Осторожный сценарий: 0-1-0.

Олеся Ромасенко.
Фото Reuters

Гребля на каноэ

В Париж поедут только российские каноисты — байдарочники на Игры не попали. А гребцы-«академики» в лице федерации сами отказались от отбора. Понять реальный уровень россиян на фоне мировых лидеров крайне затруднительно. С одной стороны, Коровашков/Штыль брали золото чемпионата Европы 2024 года, но комиссия МОК очень кстати для соперников выбила из игры Штыля. С Петровым бронзовый призер Лондона-2012 будет грести в двойке с неудобной стороны — это вообще сродни эксперименту. Пожалуй, больше всего надежд на Петрова в одиночке — молодой, 19-летний, неизвестный широкому кругу, без мыслей об авторитетах. Все показания для сенсации. Но объективно рассчитывать на что-то большее, чем одна медаль в сумме, будет опрометчиво — и вряд ли она станет золотой.

В федерации на вопросы «СЭ» о медальных перспективах отвечали все последние месяцы очень уклончиво. Мол, шансы есть, и хорошие, но давайте не спугнем спортивную судьбу. Засчитаем за то, что в федерации все же рассчитывают как минимум на одну медаль.

Планы федерации: шансы есть.
Оптимистичный сценарий: 0-1-0.
Осторожный сценарий: 0-0-0.

Анжела Бладцева.
Фото Global Look Press

Прыжки на батуте

Как ни удивительно, главным для России на этой Олимпиаде может стать вид спорта, соревнования по которому в сухом остатке будут длиться всего несколько минут. Наши мужчины, к сожалению, в Париж пробиться не сумели — хотя по своему уровню были обязаны, а Анжела Бладцева в фаворитах. Она выиграла общий зачет Кубка мира и на нескольких этапах была в медалях, в том числе с золотом. Квота одна — а так могла бы зажечь и Яна Лебедева, которая, видимо, обиделась на свою федерацию из-за недопуска МОК.

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Президент Федерации прыжков на батуте и заслуженный тренер России Николай Макаров в разговоре с «СЭ» о планах на медаль высказывался осторожно, но говорил, что все шансы у Бладцевой есть — и даже на золото. Правда, на прошлой Олимпиаде Лебедева ехала тоже с претензией на медаль, но, как это часто бывает в батуте, одно неосторожное движение вкупе с психологическим сбоем — и ты даже не проходишь квалификацию.

Планы федерации: медаль.
Оптимистичный сценарий: 1-0-0.
Осторожный сценарий: 0-0-1.

Тамара Дронова.
Фото Global Look Press

Велоспорт

Здесь растекаться мыслью по шоссе не имеет смысла — россияне выступают только в уличных гонках, где мы давно уже не законодатели мод. Тамара Дронова — 44-я в рейтинге Международного союза велосипедистов, и это лучший показатель среди наших. Александр Власов — девятый, но отказался от Олимпиады ради «Тур де Франс», где в итоге получил травму.

Опрошенные мной в течение последних месяцев представители федерации и тренеры сошлись во мнении, что ждать от наших медалей в Париже не стоит.

Планы федерации: достойно выступить.
Оптимистичный сценарий: 0-0-0.
Осторожный сценарий: 0-0-0.

Евгений Сомов.
Фото Соцсети Евгения Сомова

Плавание

В плавании сложилась уникальная ситуация — федерация здесь жестко против участия в Олимпиаде, но нашелся русский парень Евгений Сомов, который учится в США и решил попробовать вернуться в спорт, а теперь имеет третий результат сезона в мире на 100 метрах брассом.

Президент Федерации плавания России Владимир Сальников болезненно реагировал на имя Сомова: «Сомов приобрел нейтральный статус. Сейчас он действует самостоятельно. За помощью к федерации не обращался. Получил аккредитацию сам. Последние два года он тренировался в США», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион «СЭ».

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Главный тренер сборной Сергей Чепик ограничился тем, что ему любопытно понаблюдать за Евгением:

— Не то чтобы мне интересно, как он выступит, — мне любопытно. Почему такое слово? Представьте — вы когда-то давно знали человека, потом спустя время он вдруг нарисовался. При этом никаких чувств к нему не испытываете — ни положительных, ни отрицательных. Просто думаете: «О, это будет любопытно». Предателем его не считаю. Какой он предатель, почему? Он давно живет за рубежом, — сказал Чепик.

Планы федерации: пловец действует самостоятельно.
Оптимистичный сценарий: 0-0-1.
Осторожный сценарий: 0-0-0.

Итого

Оптимистичный сценарий: 2-2-2.

Осторожный сценарий: 0-1-1.

Ну и всегда можно добавить пессимистичный вариант: 0-0-0.

Это спорт, случиться может всякое.

Сборная России по велоспорту
Алексей Коровашков
Анжела Бладцева
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Евгений Сомов
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Мирра Андреева
Олеся Ромасенко
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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