Великая — о словах Егорян про судейство: «Я отличаюсь от других тем, что виню себя, а не судей»

Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Софья Великая после победы на Играх БРИКС прокомментировала свой результат.

— Мы прошли тяжелый отбор, и Игры БРИКС — главный старт, итог сезона, ситуация для спортсменов не меняется. Рада, что получилось вырвать победу у сильных соперниц. Безумно счастлива.

Неважно, кто будет участвовать, главное — проводить соревнования такого уровня. Чтобы люди проходили такие соревнования. Волнение и конкуренция есть, ажиотаж тоже. Сегодня конкуренция среди наших, завтра будет с другими.

Егорян говорила, что не подстроилась к судейству? Я отличаюсь от других тем, что никогда не объясняла результат судейством, винила себя, а не судей. Спортсмен должен подстроиться. Главное — победа, каким способом, неважно, — сказала Великая.