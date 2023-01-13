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Сегодня, 11:33

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Мария Гусева
Анна Линникова.
Фото Соцсети
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Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Вселенная».

«Линникова представила национальный костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем», — цитируют «Известия» пресс-службу конкурса.

22-летняя россиянка рассчитывает победить в финале конкурса. По словам Линниковой, в этом ей поможет сила духа.

В данный момент в полуфинале находятся 16 девушек. Полуфинал и финал пройдут в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) в субботу, 14 января.

Источник: Известия
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