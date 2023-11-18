Боец Калинин рассказал, чего ждет от поединка Минеева и Штыркова

Боец лиги TOP DOG Сергей «Кратос» Калинин поделился ожиданиями от боя между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, который возглавляет основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Скорее всего, первый-второй раунд Ваня будет стараться, больше выкидывать оверхендов, больше работать ногами. А Владимир, я думаю, даст выдох, чтобы устал Иван, и где-то поймает его. Но это тяжеловесы, каждый удар решает.

«Конечно, больше шансов у Владимира Минеева, потому что у него большой бэкграунд в кикбоксинге. Ваня все равно самбист, ноу него сильный удар, – цитирует Калинина РЕН ТВ.

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