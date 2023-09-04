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Сегодня, 19:29

Амир Хан назвал лучшего боксера вне зависимости от категории

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBA и IBF в 1-м полусреднем весе Амир Хан (34-6) считает, что абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) — лучший действующий боксер.

«Лучший боксер вне зависимости от категории? Кроуфорд! Никто не ожидал, что он так легко победит Спенса. Он вышел на ринг и показал великолепное выступление — у него были идеальные удары. Он был мощнее, его скорость была выше, и он выглядел физически сильнее. Он просто расставил все точки над «i». После победы над Спенсом можно сказать, что Кроуфорд — номер один в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории», — сказал Хан в интервью SecondsOut.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Амир Хан
Теренс Кроуфорд
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