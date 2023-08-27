Цзю назвал Усика сильнейшим тяжеловесом планеты

Российский боксер Константин Цзю рассказал, кого считает сильнейшим боксером мира в супертяжелом весе.

Цзю назвал лучшим украинского боксера Александра Усика.

«Политика вообще не имеет никакого значения, Усик — очень хороший боксер. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла. На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, вчера он это доказал», — цитирует Цзю «Газета.Ru».

27 августа Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и стал победителем в поединке за титулы IBF, WBA, WBO и The Ring в супертяжелом весе.