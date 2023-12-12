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Сегодня, 08:40

Рой Джонс ведет переговоры о бое с Томми Фьюри

Давид Хачатрян
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54-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) готов подраться с 24-летним Томми Фьюри (10-0).

«Мы ведем переговоры, это на стадии обсуждения. Томми неопытен, и это компенсируется моим опытом... Я скажу, что на 75 процентов уверен, что этот бой состоится», — приводит слова Джонса журналист Майкл Бенсон в соцсетях.

В прошлом бою Фьюри одолел блогера и боксера KSI единогласным решением судей (57-56, 57-56, 57-56). Бой состоялся 14 октября в Манчестере, Великобритания.

Джонс в своем последнем поединке проиграл экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису (1-0) решением большинства судей. Бой состоялся 1 апреля в Милуоки, США.

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