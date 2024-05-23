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Сегодня, 13:24

Бадаев подписал контракт на схватку с Сульяновым по джиу-джитсу

Давид Хачатрян
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сообщил, что подписал контракт на схватку с главой Hardcore FC Анатолием Сульяновым.

«Здрасьте, здрасьте, люди добрые! — сказал Бадаев в соцсетях. — Мы получили контракт от Камила Гаджиева на схватку по грэпплингу против Анатолия Сульянова. Камил — мужчина, свое слово держит. Мы также пытаемся соответствовать тому, что говорим, и поэтому подписываем контракт. Точнее, мы это уже сделали, но в повторный раз, скажем так, еще раз закрепим нашу подпись на каждой странице этого соглашения.

Моя любимая часть данной сделки — это, конечно же, графа, где есть уже конкретные какие-то условия, суммы, формат и так далее. Так вот, друзья, сентябрь 2024 года, город Москва, грэпплинг, submission only, 85 кг, 8 минут и, внимание, 15 миллионов рублей.

Камил — мужчина, опять же повторюсь, свое слово сдержал, мы также это сделали, теперь дело остается за малым, нам нужна подпись Анатолия Сульянова, и беспрецедентной, исторической схватке по меркам российских единоборств быть. Так что, Анатолий, решайся, проигравших в этом противостоянии не будет, выиграем все мы. Жду подписанный контракт и начинаю подготовку к схватке».

Сульянов вызвал Бадаева на схватку, но затем стал уклоняться. Позже он назвал сумму 30 миллионов рублей, которую хотел бы получить за встречу с Бадаевым.

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