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Сегодня, 18:21

Гаджиев анонсировал реванши Глухова с Газаевым и Алиева с Сулумовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал несколько боев, которые лига планирует провести летом.

«Из того, что известно точно, следующий турнир пройдет 14 июня. Подерутся Константин Глухов и Михаил Газаев. Легендарная история — «Мы развиваемся». 23 июня подерутся Ахмед Алиев с Магомедом Сулумовым. Обязательно подерется Дима Арышев, подерется Глеб Хабибуллин и Рома Силагадзе. И на одном из турниров подерется Дима Бикрев. Будет защита пояса против Гойти Дазаева. Над поединком Марифа Пираева и Максима Буторина я начну работать после того, как Мариф подерется по правилам кикбоксинга. Некорректно заглядывать за спину Родриго Капоралу. Мне интересны поединки Алиев — Сулумов и Бикрев — Дазаев. Конечно, я бы посмотрел на бой Газаева с Глуховым. Знаю, что Константин сейчас много тренируется в Москве, но оба долго не выступали. Особенно Костя. Ожидания смазаны тем, что не знаешь, в какой форме Глухов. Бикрев, Дазаев, Алиев и Сулумов будут умирать в клетке, а что будет в бою Кости и Миши, я не знаю», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Глухова и Газаева прошел в 2013 году и завершился дисквалификацией Константина, который ударил ногой в голову лежащему сопернику. Ахмед Алиев и Магомед Сулумов провели встречу в этом году. Она завершилась без результата из-за случайного тычка в глаз со стороны Алиева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-anonsiroval-revanshi-glukhova-s-gazaevym-i-alieva-s-sulumovym-245013/
Камил Гаджиев
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