Минеев: «Больше жду возвращения в зону СВО, чем возобновления карьеры»

Сегодня, 10:40
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в разговоре с «СЭ» высказался о потенциальном бое с белорусским кикбоксером и бойцом ММА Петром Романкевичем.
— Коллеги писали о возможном бое с Романкевичем в конце года.
— Это уже четвертая фамилия, которую я слышу сегодня. Вообще, здорово, что об этом говорят. Значит, ждут моего возвращения.
— А вы ждете возобновления карьеры?
— Если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда [в зону СВО]. Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге, с кем драться, кого бить.
Ранее белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич в интервью MMA.Metaratings.ru заявил, что у него уже велись переговоры о поединке с Владимиром Минеевым.
В ноябре Минеев сообщил, что берет паузу в карьере в связи с подготовкой для отправки в зону проведения СВО в качестве добровольца.