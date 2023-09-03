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Сегодня, 09:02

Джон Джонс: «Я всегда буду поддерживать Конора»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) признался, что уважает экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) за то, чего он добился в своей карьере.

«Я бы с удовольствием посмотрел на возвращение Макгрегора. Я всегда буду смотреть его бои. Мне нравится то, что он сделал для спорта, — сказал Джонс на подкасте OverDogs. — Мне нравится, какой он бизнесмен, какой у него образ мышления, какой у него маркетинг. Он ускорил всю эту игру по крайней мере на 10 лет. И я всегда буду его поддерживать».

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс
Конор Макгрегор
ММА
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