Уайт допустил перенос турнира UFC 311 из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас

Генеральный директор UFC Дана Уайт подтвердил, что в случае ухудшения ситуации с пожарами в Калифорнии турнир UFC 311 может быть перенесен из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес продолжаются с 7 января. Ранее власти сообщили, что общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров.

«Если пожар станет сильнее, мы приедем в Вегас. Мы перенесем его в Вегас, если станет слишком плохо, но пока все идет своим чередом. НБА собирается играть на этой неделе, мы собираемся», — приводит слова Уайта Bloody Elbow.

Проведение UFC 311 запланировано на Intuit Dome — домашнем стадионе клубов НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Турнир возглавит поединок между россиянином Исламом Махачевым (26-1) и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном (22-3). В соглавном бою вечера еще один россиянин — Умар Нурмагомедов (18-0) подерется за титул в легчайшем весе с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).