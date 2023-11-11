Немков считает Павловича фаворитом в бою против Аспиналла: «Хочется, чтобы Сергей привез пояс в Россию»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от грядущего боя Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

«Я с интересом буду смотреть этот поединок и ожидаю победы Сергея, и чтобы он закончил данный бой досрочно и в яркой манере, в которой он обычно это делает. Хочется, чтобы Сергей привез пояс домой, в Россию. Я считаю Павловича фаворитом в данном поединке и думаю, что он способен нокаутировать своего соперника», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Турнир UFC 295 пройдет в ночь с субботы, 11 ноября, на воскресенье, 12 ноября в Нью-Йорке (США). Бой Павловича и Аспиналла за временный титул чемпиона в тяжелой весовой категории станет главным событием вечера.