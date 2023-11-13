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Немков — о поражении Павловича: «Аспиналл победил Сергея его же оружием»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в интервью «СЭ» прокомментировал поражение Сергея Павловича от Тома Аспиналла в бою за пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

— По поводу боя Сергея Павловича и Тома Аспиналла. Я думаю, ты не ожидал, что все так развернется в клетке?

— Да, потому что Аспиналл показал высокую скорость в стойке и, грубо говоря, его же оружием победил — попал и добил. Скорость была высокая, плюс раздергал, ударил, показал руками, ногой, потом кинул двойку — попал. Конечно, для тяжей скорость была очень большая.

— Тут есть за что вообще Сергея критиковать в этой ситуации?

— Это тяжелый вес. Думаю, что риск всегда такой есть. Если бы он устал физически, выдохся, по технике какие-то проблемы, а тут — стечение обстоятельств. Попадание — и все. Думаю, критиковать нельзя.

Аспиналл победил Павловича нокаутом в первом раунде. Бойцы сразились на турнире UFC 295, который проходил в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

Вадим Немков
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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