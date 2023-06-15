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Единоборства / ММА

Сегодня, 12:37

Журова: «Каждая страна будет отказывать россиянам в выдаче виз. Это не про спорт, это политика»

Сергей Разин
корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала невыдачу виз российским борцам для участия в чемпионате Европы.

«Допускаю, что сейчас практически каждая страна будет отказывать в выдаче виз. Мы видим, что Польша, Великобритания не всем дают визы. Они понимают, что международные федерации допустили, а каждая страна имеет право не дать визу человеку. И международная федерация не может ничего с этим сделать, они не могут воздействовать на правительство. Таким образом некоторые страны убирают такого соперника, как Россия. Это не про спорт, это политика. Причем одних россиян пускают, а другим отказывают. В итоге не едут сильные спортсмены.

Международная федерация и российская сторона в такой ситуации не понимают, что делать. Можно лишить Испанию соревнований, но другая страна сделает то же самое. А кому отдавать? Отбирать соревнования у всего мира — это будет коллапс», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-kazhdaya-strana-budet-otkazyvat-rossiyanam-v-vydache-viz-eto-ne-pro-sport-eto-politika-258894/
Светлана Журова
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