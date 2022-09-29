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Единоборства / ММА

29 сентября, 12:45

Сергей Соловейчик возглавил Федерацию дзюдо России

Сергей Соловейчик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Он сменил на этом посту Василия Анисимова.

Сегодня президиум Федерации дзюдо России на очередном заседании единогласно избрал Сергея Соловейчика на пост президента организации. На этой должности он сменил Василия Анисимова, сложившего с себя полномочия по семейным обстоятельствам.

«За двенадцать лет, в течение которых Василий Васильевич Анисимов возглавлял Федерацию, наша команда совершила хороший скачок в развитии. Яркий показатель этого — олимпийские медали нашей сборной. Мы благодарны Василию Васильевичу за работу с полной отдачей. Я уверен, что будущие успехи дзюдо в России будут опираться на крепкий фундамент, заложенный им и его командой за эти годы.

Мы продолжим развивать направления профессионального и массового спорта, сделаем акценты на календарь олимпийской подготовки, организацию семейных программ, спортивных событий для детей школьного и дошкольного возрастов. Федерация дзюдо России — это крепкая семья, которая складывалась много лет, основными принципами нашей работы останутся уважение и взаимовыручка», — сказал Сергей Соловейчик.

Мастер спорта и в прошлом тренер по дзюдо Сергей Соловейчик более двадцати лет работает на руководящих должностях российских и международных федераций дзюдо. По инициативе Соловейчика были реализованы новые форматы соревнований с участием сильнейших дзюдоистов планеты.

«На протяжении многих лет с Сергеем Соловейчиком мы работаем плечом к плечу, он один из тех, кто поистине предан дзюдо. Мы вместе шли к громким победам на мировой арене и развивали спортивные центры в регионах страны. Сегодня перед Федерацией дзюдо России стоят амбициозные задачи по развитию национальной школы этого единоборства, воспитанию новых поколений спортсменов и тренеров, а также популяризации дзюдо как одной из объединяющих сил для всего российского общества.

Уверен, что Сергей Игоревич сумеет воплотить в жизнь свой опыт в ведении административной деятельности и вместе с этим останется истинным дзюдоистом, который всегда с радостью выходит на татами», — отметил первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг.

Соловейчик Сергей Игоревич
Родился 24 сентября 1965 года в Москве в семье инженеров. В 1982-м окончил столичную среднюю общеобразовательную школу № 140, в 1986-м получил звание мастера спорта СССР, в 1988-м окончил МГУ и получил диплом журналиста. 21 апреля 2006 года получил диплом о дополнительном образовании по образовательной программе MBA (финансы).
В 1986-1987 гг. — спортивный корреспондент газеты «Советский спорт», 1990-1999 гг. — тренер-преподаватель СДЮШОР по единоборству, ГОУ «Московское городское физкультурно-спортивное объединение». 1998-2000 гг. — президент Федерации дзюдо Москвы, 2000-2007 гг. — вице-президент Европейского союза дзюдо. С 2007 по 2022 год — президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Международной федерации дзюдо. В 2012, 2016 и 2020 годах был единогласно переизбран на пост президента на очередном заседании Конгресса ЕСД.
Женат, трое детей. С детства и до сих пор занимается дзюдо. Мастер спорта СССР.

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Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования! Это большой прецедент