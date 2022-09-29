Сергей Соловейчик возглавил Федерацию дзюдо России

29 сентября, 12:45
Сегодня президиум Федерации дзюдо России на очередном заседании единогласно избрал Сергея Соловейчика на пост президента организации. На этой должности он сменил Василия Анисимова, сложившего с себя полномочия по семейным обстоятельствам.
«За двенадцать лет, в течение которых Василий Васильевич Анисимов возглавлял Федерацию, наша команда совершила хороший скачок в развитии. Яркий показатель этого — олимпийские медали нашей сборной. Мы благодарны Василию Васильевичу за работу с полной отдачей. Я уверен, что будущие успехи дзюдо в России будут опираться на крепкий фундамент, заложенный им и его командой за эти годы.
Мы продолжим развивать направления профессионального и массового спорта, сделаем акценты на календарь олимпийской подготовки, организацию семейных программ, спортивных событий для детей школьного и дошкольного возрастов. Федерация дзюдо России — это крепкая семья, которая складывалась много лет, основными принципами нашей работы останутся уважение и взаимовыручка», — сказал Сергей Соловейчик.
Мастер спорта и в прошлом тренер по дзюдо Сергей Соловейчик более двадцати лет работает на руководящих должностях российских и международных федераций дзюдо. По инициативе Соловейчика были реализованы новые форматы соревнований с участием сильнейших дзюдоистов планеты.
«На протяжении многих лет с Сергеем Соловейчиком мы работаем плечом к плечу, он один из тех, кто поистине предан дзюдо. Мы вместе шли к громким победам на мировой арене и развивали спортивные центры в регионах страны. Сегодня перед Федерацией дзюдо России стоят амбициозные задачи по развитию национальной школы этого единоборства, воспитанию новых поколений спортсменов и тренеров, а также популяризации дзюдо как одной из объединяющих сил для всего российского общества.
Уверен, что Сергей Игоревич сумеет воплотить в жизнь свой опыт в ведении административной деятельности и вместе с этим останется истинным дзюдоистом, который всегда с радостью выходит на татами», — отметил первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг.
Соловейчик Сергей Игоревич
Родился 24 сентября 1965 года в Москве в семье инженеров. В 1982-м окончил столичную среднюю общеобразовательную школу № 140, в 1986-м получил звание мастера спорта СССР, в 1988-м окончил МГУ и получил диплом журналиста. 21 апреля 2006 года получил диплом о дополнительном образовании по образовательной программе MBA (финансы).
В 1986-1987 гг. — спортивный корреспондент газеты «Советский спорт», 1990-1999 гг. — тренер-преподаватель СДЮШОР по единоборству, ГОУ «Московское городское физкультурно-спортивное объединение». 1998-2000 гг. — президент Федерации дзюдо Москвы, 2000-2007 гг. — вице-президент Европейского союза дзюдо. С 2007 по 2022 год — президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Международной федерации дзюдо. В 2012, 2016 и 2020 годах был единогласно переизбран на пост президента на очередном заседании Конгресса ЕСД.
Женат, трое детей. С детства и до сих пор занимается дзюдо. Мастер спорта СССР.