Второй день «Кубка основоположников самбо» в Лужниках отменен

Второй день турнира «Кубок основоположников самбо», который стартовал в пятницу в Международном центре самбо в Лужниках, отменен из-за трагедии в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Второй день соревнований «Кубок основоположников самбо» в Лужниках отменен в связи с произошедшей в Москве трагедией в «Крокусе». Также отменен и международный тренировочный лагерь, который должен был состояться после соревнований. Всероссийская федерация самбо скорбит вместе с семьями погибших и пострадавших, это чудовищная трагедия», — сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации самбо.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 62 человека, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.