Маск назвал Каспарова идиотом за критику в свой адрес

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на слова российского шахматиста Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) относительно мирного урегулирования в Украине.

«Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот», — написал Маск в Twitter.

Ранее Каспаров раскритиковал Маска за его предложения, которые он озвучил в Twitter.

«Почему люди, сидящие в своих комфортных особняках в Силиконовой долине, говорят Украине, как ей вести свои дела», — заявял Каспаров.