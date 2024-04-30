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Сегодня, 12:30

Александр Дюков: «Будет ли пересмотрен лимит в РПЛ? Все возможно»

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Президент РФС Александр Дюков рассказал, будет ли в РПЛ пересмотрен лимит на легионеров.

«Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. У нас была договоренность с Минспорта [о действии лимита в течение 2 лет], посмотрим аналитику, после чего сделаем заключение и выводы. Налога на легионеров? Если клубы поддержат, то, может быть, вернемся к рассмотрению вопроса. Но я сомневаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Дюкова.

На данный момент команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. При этом легионерами не считаются граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Александр Дюков
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