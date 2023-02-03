Свищев: «Если МОК пойдет на поводу у шантажистов, то конец олимпийскому движению»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что заявление Польши по поводу бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян — попытка шантажировать МОК.

«Конечно, никто не будет бойкотировать. Кого они накажут? Прежде всего своих спортсменов. Своих болельщиков. Спортсмены всю жизнь готовятся к Олимпийским играм. По какой причине Польша заставит своих спортсменов не ездить на Олимпийские игры? Это будет удар по своему же спорту. МОК уже начал включать заднюю — сейчас они говорят, что их заявление по допуску было только по другим соревнованиям, таким как Азиатские игры, а про Олимпиаду они только собирают мнение. К сожалению, мои прогнозы по поводу того, что Олимпийские игры могут дрогнуть, имеют место. МОК сделал первую ошибку — запретил участвовать нашим спортсменам и белорусам. Вторая ошибка — сейчас они могут повестись на поводу у шантажистов, которые грозят бойкотом. Если они это сделают, то конец олимпийскому движению. Никто не имеет права шантажировать МОК. Бойкоты никогда ни к чему хорошему не приводили», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

Он также заявил, что важно, чтобы МОК дошел до конца и четко сказал, что спортсмены должны участвовать независимо от паспорта, вероисповедания, цвета кожи.

«Сегодня Канада, а также США объявили, что поддерживают выступление россиян в нейтральном статусе. Нам необходимо вернуть наших спортсменов на международную арену, а также вернуть им национальную атрибутику», — добавил Свищев.

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.