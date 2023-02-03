Роднина напомнила, что бойкот является нарушением Олимпийской хартии

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала мнение о заявлении замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского.

«Любая страна, которая захочет бойкотировать Олимпиаду по политическим мотивам, должна знать, что сама будет отстранена от последующих Игр. В МОК недавно напомнили, что бойкот — это нарушение Олимпийской хартии. Так что такие вещи не должны пройти. Сейчас нет смысла обращать внимание на провокации и ультиматумы отдельных стран, еще много времени впереди, все может измениться. Самое главное — как поведет себя МОК, насколько тверда будет их позиция. Все зависит от того, смогут ли они сдержать свои слова», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.