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Губерниев об отстранении сборных России по волейболу от квалификации Олимпиады-2024: «В Париже не будет ни одного нашего спортсмена»

Губерниев отреагировал на недопуск российских волейболистов на квалификацию к Олимпиаде-2024
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что мужская и женская сборные России по волейболу не примут участие в квалификации к Олимпийским играм-2024.

«На Олимпийских играх в Париже не будет ни одного нашего спортсмена. Мое предположение, что на ближайших двух Олимпиадах нас не будет. Нужно ждать и развивать спорт внутри страны», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Волейбол
Олимпиада
Сборная России по волейболу
Дмитрий Губерниев
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  • pupkin-221

    В стране мобилизация, а им в Парыж захотелось !

    27.10.2022

  • pupkin-221

    Губерниев об отстранении сборных России по волейболу от квалификации Олимпиады-2024: «В Париже не будет ни одного нашего комментатора»

    27.10.2022

  • оппонент

    Помимо того, что нужно развивать спорт внутри страны, можно было бы подумать, что нужно сделать, для того чтобы вернуться к международным выступлениям.

    27.10.2022

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