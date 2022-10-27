Губерниев об отстранении сборных России по волейболу от квалификации Олимпиады-2024: «В Париже не будет ни одного нашего спортсмена»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что мужская и женская сборные России по волейболу не примут участие в квалификации к Олимпийским играм-2024.
«На Олимпийских играх в Париже не будет ни одного нашего спортсмена. Мое предположение, что на ближайших двух Олимпиадах нас не будет. Нужно ждать и развивать спорт внутри страны», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.
pupkin-221
В стране мобилизация, а им в Парыж захотелось !
27.10.2022
pupkin-221
Губерниев об отстранении сборных России по волейболу от квалификации Олимпиады-2024: «В Париже не будет ни одного нашего комментатора»
27.10.2022
оппонент
Помимо того, что нужно развивать спорт внутри страны, можно было бы подумать, что нужно сделать, для того чтобы вернуться к международным выступлениям.
27.10.2022