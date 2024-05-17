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Париж-2024

Сегодня, 12:09

Христенко прокомментировал решение Гусевой не участвовать в Олимпийских играх

Алина Савинова
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Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко отметил, что россиянка Наталия Гусева, решившая не участвовать в Олимпиаде в Париже, пишет новую главу в отечественном гольфе, поднимаясь к вершине профессионального рейтинга.

«Наталия — уникальная спортсменка, в настоящее время пишет новую главу в российском гольфе. В мировом любительском рейтинге Наталия вошла в топ-50 и перешла в профессионалы, где продолжает подниматься к вершине рейтинга. Стартовала Наталия в 2023 году с 1314-й позиции и уже в конце года была в топ-500. Чем выше ты к вершине рейтинга, тем сложнее продвигаться, но за 2024 год Наталия уже преодолела 339 строк. Конечно, нам всем хотелось бы видеть и болеть за Наталию на олимпийском турнире в Париже, но мы продолжаем болеть за Наталию в турах и следить за ее восхождением к вершине мирового профессионального рейтинга», — приводит ТАСС слова Христенко.

Гусева на данный момент занимает 156-ю строчку мирового рейтинга. На Игры отбираются девушки из топ-300.

Источник: ТАСС
гольф
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