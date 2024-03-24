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24 марта, 18:12

Владимир Алекно: «На нынешних условиях я бы не поехал на Олимпиаду»

Ана Горшкова
Корреспондент
Владимир Алекно.
Фото CEV
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Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно поделился мнением, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпийские игры-2024.

«Коротко от себя отвечу: «Я бы не поехал». Сами подумайте, спортсмены готовятся в России. А кого они там будут представлять? Свою мечту осуществлять, да? Немаловажно, но есть другая сторона медали. Не в это время. Еще раз говорю: «Я бы не поехал», — приводит слова Алекно «БИЗНЕС Online».

В марте 2024 года МОК сообщил, что на Олимпийские игры могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Волейбольные турниры будут проходить в выставочном центре «Пари Экспо Порте де Версаль». В соревнованиях выступят по 12 команд.

Ранее по итогам отборочных турниров определились шесть мужских волейбольных сборных: Германия, Бразилия, США, Япония, Польша и Канада. Они присоединились к хозяину турнира — Франции. Еще 5 участников определятся по рейтингу Международной федерации волейбола (FIVB) в июне 2024 года.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Олимпиада
Сборная России по волейболу
Владимир Алекно
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