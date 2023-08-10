«Динамо» и «Краснодар» забили семь, «Факел» обыграл ЦСКА, Барриос дисквалифицирован на один матч. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 9 августа.
Бело-голубые вырвали победу на последних секундах — 4:3.
Максимов — джокер «Факела» в Кубке!
Колумбиец пропустит только один матч.
Гол Сергеева позволил сине-бело-голубым обыграть «Крылья Советов» в матче FONBET Кубка России.
Даниил менее чем за полтора часа победил на канадском «Мастерсе» Маттео Арнальди.
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