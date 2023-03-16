Большунов рискует пропустить старт чемпионата России. Почему звездного лыжника так часто преследуют болезни?

В этом сезоне вопросов по здоровью трехкратного олимпийского чемпиона стало неприлично много.

18 марта в Тюмени возьмет старт чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования могут начаться без главной звезды — Александра Большунова. Трехкратный олимпийский чемпион сейчас восстанавливается после болезни, и не факт, что он сможет принять участие в спринте. Проблемы со здоровьем преследует лыжника весь сезон.

Несчастья Большунова

В июле прошлого года тренер Юрий Бородавко надеялся, что подготовка Большунова, да и сам сезон пройдет без стрессов, болезней и травм. Но все пошло не по плану еще до старта зимы.

В начале сентября Александр подхватил простуду, а, возможно, ковид (ПЦР-тесты он не сдавал). Из-за болезни лыжник не смог принять участие в летнем чемпионате России. В ноябре Большунов должен был бежать контрольные старты в Ханты-Мансийске. Однако перед ними случилась неприятность — на пробежке он поскользнулся и получил растяжение голеностопа. В Югре спортсмен не выступил. В декабре перед разделкой на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Александр почувствовал боль в спине. Тогда он вышел на старт и пробежал все 30 километров, заняв третье место. На следующем этапе в Красногорске произошла авария Большунова и Устюгова в спринте. Результатом столкновения для Александра стали ссадины на лице и небольшое сотрясение мозга. После обследования врача лыжник решил не бежать в заключительной гонке этапа. Во второй половине января у Большунова вновь признаки простуды. Из-за чего была скомкана подготовка к главному старту сезона — «Чемпионским высотам». Правда, в Малиновке спортсмен выступил в шести гонках из шести. После «Чемпионских высот» лыжник опять почувствовал недомогание. В середине марта Александр планировал выступить в командном спринте в рамках открытия лыжно-биатлонного комплекса в Казани, но в итоге снялся. Не смог он побегать и с детишками на первом Кубке своего имени в Подмосковье. А сейчас есть вероятность, что и старт чемпионата России пройдет без него. Александр Большунов. Фото Global Look Press

Соперники не верят в болезни

Понятно, что в растяжении голеностопа и аварии с Устюговым больше случайного, чем закономерного. Но простуды к нему цепляются довольно часто. Причем это происходит перед важными соревнованиями. Главными стартами в этом сезоне для россиян можно назвать «Чемпионские высоты» и чемпионат России в Тюмени. Хотя в Малиновке, несмотря на сложности, Александр выступил удачно, выиграв пять медалей в шести гонках: четыре золота и бронзу.

Подобное с Большуновым уже случалось. Вот что он говорил после первой гонки чемпионата мира-2021: «Семь дней назад я вообще не думал, что смогу бежать гонки, поскольку простудился, у меня были и слезы, и сопли. Тогда я не тренировался, думал, что удастся подготовиться хотя бы к последним гонкам чемпионата мира». С тех соревнований он привез золото, два серебра и бронзу, впервые став чемпионом мира.

Непростой получился путь в Пхенчхан-2018, где Александр взял свои первые олимпийские медали — три серебра и бронзу. Чтобы не пропустить Олимпиаду, как рассказывает Большунов, ему пришлось сбегать из больницы, в которой он лежал с высокой температурой. В Южную Корею он прибыл позже всех в команде.

Правда, в эту историю не все верят. Критиком тогда выступил норвежский лыжник Эмиль Иверсен: «Я думаю, что это полная чушь. Если бы у него была температура под 40 и он какое-то время провел в больнице, то бы не выступал здесь (в Пхенчхане) в такой форме. Я уверен, что он просто был дома и тренировался».

Александр Большунов. ФЛГР

В чем причина?

О том, почему у Александра так непросто в плане здоровья складывается сезон, «СЭ» спросил у тренера Юрия Бородавко.

— Насколько готов к чемпионату России Большунов?

— После болезни восстанавливается. Начал тренироваться. По приезде проведем работу. Может быть, первые дни чемпионата России придется пропустить. Может, даже и весь чемпионат. Все будет зависеть от того, как проведем тренировки 17 марта.

— Под угрозой ли участие в спринте?

— Будем смотреть по самочувствию. Сейчас говорить об этом рано. Накануне старта примем уже окончательное решение.

— Согласны, что в этом сезоне Александра часто преследуют болезни?

— Мы больше передвигаемся по России, больше находимся в местах скопления народа. Поэтому болезни чаще «прилетают».

— Не влияет ли усталость от предыдущего олимпийского сезона?

— Нет. Думаю, что прежде всего Александр болеет из-за скоплений народа. Приходится много передвигаться общественным транспортом.

— Совпадение или нет, что он часто болел перед важными стартами?

— Это никак не связано. Саша тоже человек. Он всегда много тренируется. Ослабленный организм подвержен влиянию вирусов. К счастью, на стартах все проходило достаточно успешно. Он успевал восстанавливаться.

— Как ему удается собираться после болезней и все-таки хорошо выступать?

— Секрет в его трудолюбии, потому что заложена очень хорошая база. Даже пропуск в неделю не так сильно сказывается на результате.

— Как относитесь к комментариям, когда люди не верят в его болезни, поскольку он приезжает и всех обыгрывает?

— Хейтеров всегда было очень много, недоверчивых людей. Зачем на них ориентироваться?

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023, Тюмень

18 марта

11.00. Мужчины. Женщины. Спринт, классический стиль, финалы

19 марта

9.00. Женщины. Скиатлон

10.30. Мужчины. Скиатлон

21 марта

9.00. Женщины. 10 км, раздельный старт, свободный стиль

10.30. Мужчины. 15 км, раздельный старт, свободный стиль

22 марта

10.30. Женщины. Командный спринт, свободный стиль, финал

11.00. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль, финал

24 марта

9.00. Женщины. Эстафета

10.30. Мужчины. Эстафета

25 марта

9.00. Женщины. Масс-старт, 30 км, классический стиль

26 марта, воскресенье

9.00. Мужчины. Масс-старт, 50 км, классический стиль

Время начала гонок московское*