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«Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 9 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Спартак» 9 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Спартак».
Фото Официальный телеграм-канал «Спартака»
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9 ноября в КХЛ «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком». Игра состоится в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом встречи «Спартак». На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 1.89, это примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.34 (18%), успех «Нефтехимика» — за 3.46 (29%).

Если хозяева не уступят, сыграет пари с котировкой 1.87.

Верите, что москвичи покуражатся и выиграют с разницей минимум в две шайбы? Условие Ф2(-1.5) предложено за 2.45.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за невысокие 1.47, а ТБ 5.5 — за 1.93.

Триумф «Спартака» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.54, а «Нефтехимика» — за 2.46.

Прогноз и ставка на матч «Нефтехимик» — «Спартак»

«Спартак» забивает больше всех в КХЛ, опережая ближайшего преследователя — «Металлург» на 11 шайб (102 против 91). «Нефтехимик» же является одной из слабейших команд сезона по игре в обороне, пропустив в 27 матчах 86 раз (3,18 гола за 90 минут). Учитывая форму москвичей и то, что из семи последних встреч на выезде они проиграли одну, а в пяти отличились минимум четыре раза, можно предположить — они забьют достаточно много.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3) за 1.89.

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КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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