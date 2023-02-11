Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» — «Аль-Хиляль» 11 февраля 2023 года

11 февраля на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском городе Рабат пройдет финал клубного чемпионата мира по футболу. В матче за трофей встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, а прямую трансляцию в 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «бланкос» огромными фаворитами: поставить на победу «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.28, вероятность — примерно 77%. Успех номинальных гостей доступен за 11.0 (8%). Даже на ничью предложена заметно более низкая котировка 6.10 (15%).

Верите, что команды не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 6100 рублей.

Поставить на триумф мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.14, этот рынок на «Аль-Хиляль» идет за 5.80.

Команда из Саудовской Аравии на пути к финалу преодолела два раунда, обыграв марокканский «Видад» в серии пенальти и бразильский «Фламенго» в основное время (3:2). Поставить на то, что аутсайдер хотя бы не уступит европейцам за 90 минут, можно за 3.90.

Аналитики предвкушают большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.60.

Прогноз и ставка на матч клубного чемпионата мира «Реал» — «Аль-Хиляль» 11 февраля 2023 года

«Бланкос» явно превосходят в классе соперника, состав которого, согласно статистическому сайту Transfermarkt, составляет всего 39.6 млн евро. Для сравнения: ростер «Реала» оценен в 849 млн евро. Вдобавок, к ужасу «Аль-Хиляля», к финалу восстановится главный нападающий мадридцев и действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

Но и без француза «Реал» на этом турнире выступает результативно: в полуфинале разгромил египетский «Аль-Ахли» 4:1. Матчи аравийцев тоже получались достаточно яркими: в 1/4 финала оформили ничью 1:1 и победу в серии пенальти, а в полуфинале — драматичные 3:2.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.76.