Клиент ФОНБЕТ поставил 30 000 рублей на экспресс из пяти событий и выиграл 7,5 млн!

Вот это мощь!

Игрок букмекерской компании ФОНБЕТ в минувшие выходные стал миллионером. Чтобы заработать такой серьезный статус, ему оказалось достаточно правильно угадать результаты пяти футбольных матчей из чемпионатов Англии, Франции и Италии. Причем один из исходов был оценен немалой котировкой 10.0. Суммарно коэффициент экспресса составил 255.34, который при перемножении на 30 000 рублей (именно столько поставил беттор) принес выигрыш в 7 660 200 рублей.

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Победный экспресс выглядит следующим образом:

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла», точный счет 1:2 за 10.0 (1:2);

«Эвертон» — «МЮ», П2 за 2.70 (0:3);

«Лион» — «Лилль», П2 за 2.45 (0:2);

«Ювентус» — «Интер», обе забьют за 2.00 (1:1);

«Кальяри» — «Монца», ничья за 1.93 (1:1, ставка сделана онлайн при счете 1:1).

Итоговый коэффициент таков: 10.0 х 2.70 х 2.45 х 2.00 х 1.93 = 255.34.

«Астон Вилла» совершила камбэк, который все предопределил

На самом деле ставка на точный счет в матче между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» была единственной по-настоящему спорной. Впрочем, как и любая другая ставка на точный счет. В остальных матчах исходы просматривались. Да, «МЮ» в начале сезона потряхивает, но кто скажет, что команда тен Хага не сильнее «Эвертона»? Также мало сомнений было в успехе «Лилля» над «Лионом», которые находятся на разных полюсах турнирной таблицы лиги 1.

«Ювентус» и «Интер» в последних очных матчах забивали немного, но почему-то именно в эти выходные вариант «обе забьют» просматривался очень даже явно: у нерадзурри в отличной форме Лаутаро, у бьянконери — в целом линия нападения. Нервничать в итоге не пришлось — команды обменялись забитыми мячами уже к 33-й минуте.

В игре «Кальяри» — «Монца» счет 1:1 сформировался на 61-й минуте, и примерно в это время итоговая ничья была добавлена игроком в экспресс. К счастью для него, команды так и закончили, хотя в добавленное время у гостей был шикарный момент — за 36 секунд до финального свистка они попали в перекладину.

Что касается игры в Лондоне, то здесь напряжение было максимальным на протяжении всей встречи. «Тоттенхэм» забил на 22-й усилиями Ло Сельсо и исчерпал лимит голов — любой следующий разрушил бы экспресс. Нужны были два мяча от гостей, но кто в этот момент поверил бы в «Астон Виллу»? Однако клуб из Бирмингема дал жару и сотворил яркий камбэк: в добавленное к первому тайму время счет сравнял защитник По Торрес, а уже во втором тайме Олли Уоткинс принес своей команде победу 2:1 — ту самую, которая обернулась для клиента ФОНБЕТ выигрышем 7,6 млн рублей.

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