Солдатенков и Гарре напрягут «Спартак». Промес вряд ли остановит взлет «Крыльев»

Красно-белые одолели самарцев в восьми из 10 предыдущих встреч.

1 октября в 10-м туре РПЛ «Крылья Советов» примут «Спартак». Поединок состоится на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит Рафаэль Шафеев. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 1 октября 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet нарекла небольшим лидером гостей. На победу красно-белых предлагают поставить с коэффициентом 2.39, это приблизительно 40% вероятности результата. Ничья идет за 3.69 (26%), триумф самарцев — за 2.89 (34%).

«Крылья Советов» не уступили в девяти из десяти туров чемпионата и четырех матчах подряд. Взять продолжение успешной серии (опцию 1Х) можно за 1.61.

Самарцы забили больше всех в РПЛ — 21 гол. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.05.

Обмен точными выстрелами оценили в 1.62, обратный рынок — в 2.28.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Olimpbet, — 1:1 за 6.40.

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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 10-го тура РПЛ 1 октября 2023 года

Самарцы выдали лучший старт в чемпионате за 30 лет: за первую треть сезона победили в пяти встречах, а уступили всего в одной. Парни Игоря Осинькина справились с равными соперниками — «Ростовом» (5:1) и «Ахматом» (2:1). И не проиграли противникам выше классом — «Динамо» (3:3), «Локо» (1:1), ЦСКА (2:2).

Волжане идут на втором месте в таблице, набрав 18 очков. «Краснодар» опережает «Крылья» всего на один балл.

Розыгрыш Кубка России «КС» начали не так успешно: влетели в трех поединках из четырех и занимают последнее место в группе с «Балтикой», «Зенитом» и «Ахматом».

Самарцы очень много забивают — больше всех в РПЛ (21). Лучший бомбардир «Крыльев» — открытие этого сезона Никита Салтыков. 19-летний форвард настрелял уже четыре мяча и один раз ассистировал. У Бенхамина Гарре три гола и две передачи. А Николай Рассказов дважды отличился и трижды посодействовал.

Но у Осинькина много проблем с травмами. Из-за повреждений матч могут пропустить игроки основы Владимир Хубулов, Илья Гапонов, Егор Ушаков и даже первый вратарь Иван Ломаев. Кроме них с лета восстанавливаются звезды команды — Дмитрий Цыпченко, Денис Якуба, Роман Ежов, хотя волжане оказались наверху и без их помощи.

«Спартак» бодро начал новую кампанию. Но после трех успехов на старте ушел в штопор, не победив в четырех встречах подряд. И проиграл в трех из них. В том числе прямым конкурентам — «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (0:2). В последних двух турах Гильермо Абаскаль выровнял ситуацию, и его команда одолела «Динамо» и «Сочи» с одинаковым счетом (1:0).

В результате всех передряг красно-белые забуксовали на четвертом месте в таблице. У них на два балла меньше, чем у «Крыльев». У москвичей явные проблемы в атаке: они забили меньше всех (14) в первой шестерке, а пропустили 12 раз.

На групповом этапе Кубка России «Спартак» выступает успешнее. Парни Абаскаля выиграли все четыре поединка. Причем в каждом было оформлено не меньше трех мячей, а с «Пари НН» красно-белые выдали ярчайшую перестрелку (5:4). При этом в Кубке спартаковцы вонзили столько же, сколько за 10 матчей в РПЛ (по 14). Клуб из Москвы идет на первом месте в квартете, где еще есть «Динамо» и «Краснодар».

Самый результативный игрок команды в чемпионате России — Куинси Промес. У форварда два гола и четыре ассиста. Лучший бомбардир — Тео Бонгонда с четырьмя меткими ударами и одной передачей. Два попадания и три результативных паса у Александра Соболева.

С повреждениями у красно-белых дела гораздо лучше — всего два травмированных, Томаш Тавариш и Павел Мелешин.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

«Спартак» — записной фаворит практически с любым конкурентом по РПЛ. А «Крылья» для него — удобный соперник. Москвичи победили в девяти из 11 прошлых встреч. Но в этом сезоне волжане забрались высоко и показывают уверенную игру против оппонентов выше классом, не уступив «Динамо», «Локо» и ЦСКА. Кроме того, в последних двух поединках против красно-белых самарцы взяли верх.

Зато можно ждать много результативных ударов. Клубы пробили «верх» в восьми из 12 прошлых столкновений. А еще «КС» — самая забивная команда сезона (21), а «Спартак» — пропустил в шести из девяти туров.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

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