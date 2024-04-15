Ефимову и Чикунову обыграла переехавшая из Лондона в Россию пловчиха. Она жаловалась на негатив к себе в Британии

Первый серьезный титул в карьере Татьяны Белоногофф.

Чемпионат России

Женщины. 50 м, брасс

1. Татьяна Белоногофф — 30,54

2. Евгения Чикунова — 30,75

3. Юлия Ефимова — 30,78

Четыре года назад в сборную России из команды Великобритании перешла Татьяна Белоногофф. На тот момент 18-летняя спортсменка подавала большие надежды, однако всерьез проявить себя на новой родине так и не смогла. И немудрено, когда у тебя в соперницах великие Евгения Чикунова и Юлия Ефимова. Однако 15 апреля 2024 года случилось невероятное: Белоногофф впервые стала чемпионкой страны, обыграв на дистанции и Чикунову, и Ефимову. Для Татьяны это первый титул подобного статуса в карьере. В женском брассе новая сила?

Перебралась из Лондона в Санкт-Петербург

Чемпионат России по плаванию в Казани в самом разгаре. В понедельник прошел один из самых ожидаемых стартов — финал на дистанции 50 метров в женском брассе. Всем известно, насколько элитный у нашей страны состав именно в этой дисциплине. За противостоянием Евгении Чикуновой и Юлии Ефимовой всегда интересно следить, но на этот раз в их дуэль вмешалась третья сила — Татьяна Белоногофф. Татьяна родилась в Великобритании и поначалу выступала за сборную Соединенного Королевства. Однако в конце 2019 года решила переехать на родину своих родителей, в Россию, и тренироваться в Санкт-Петербурге. «Считаю себя русской и всегда хотела выступать именно за Россию, — объясняет она свое решение. — Я родилась и жила в Великобритании, но там ко мне плохо относились».

Говоря о том, что конкретно не устраивало Татьяну в предыдущей сборной, она отмечает субъективную систему отбора, при которой в состав попадают не лучшие по спортивному результату, а якобы те, кто больше угоден тренерскому штабу и федерации. «Помню, я должна была выступать на каких-то стартах, но меня не брали по неочевидным причинам, ничего, по сути, не объясняя, — продолжает Белоногофф. — Поэтому я решила что-то менять». Нюанс в том, что переходить Татьяна решила в самую конкурентную сборную по женскому брассу в мире: помимо Ефимовой и Чикуновой у нас есть еще и Ника Годун, и Мария Темникова, и другие сильные девушки. Неудивительно, что долгое время Татьяна была на вторых ролях и не могла отобраться на крупные старты, будь то чемпионат мира или Олимпиада.

Фото ВФП

Евгения радовалась своему поражению едва ли не больше, чем мировому рекорду

Теперь же возможности выступать на международной арене Белоногофф лишена априори. Однако своего мнения по поводу того, как сказался переход на ее карьере, она не меняет. Более того, Татьяна утверждает, что не видит для себя опции выступать и в нейтральном статусе. «Ни о чем вообще не жалею, я себя нашла здесь, и меня все устраивает, — объясняет пловчиха свою позицию. — Обидно, что мы не можем выступать, но даже если бы я отобралась на Олимпиаду, то не поехала бы под нейтральным статусом. Считаю, что это неправильно. Ни мы, ни какие-либо другие страны не должны ездить под нейтральным статусом».

Из россиян нейтральный статус успел получить только Иван Гирев, и тот впоследствии от него отказался. Сейчас над этой возможностью размышляет Ефимова. При этом сборная Белоруссии практически в полном составе согласилась с условиями от World Aquatics и выступала на чемпионате мира в Катаре.

Белоногофф призналась, что смотрела прошедший ЧМ и болела за ребят из Белоруссии, однако для себя лично считает шаг с «нейтрализацией» все-таки неприемлемым. Ей хватает и конкуренции внутри страны, тем более что эмоций от первой в карьере победы на ЧР — через край. «Хотелось бы результат получше, но я чемпионка России и этим очень довольна. Всегда об этом мечтала. Сегодня все получилось», — заявила она журналистам.

Чемпионкой Британии по взрослым Татьяна также не успела стать, только призером. Так что казанская медаль для нее — главный успех в карьере. Удивительно, но больше всего радовалась за девушку, казалось бы, прямая конкурентка — Евгения Чикунова. Давно мы не видели, чтобы Чикунова так сияла: кажется, что даже свой рекорд мира она встречала без столь ярких эмоций, как победу Белоногофф над самой же собой.

Для Ефимовой и Чикуновой главная битва будет на дистанции 200 метров

«Немного улучшила свои секунды, неплохой результат. В целом довольна, но больше всего я рада за свою подругу Таню Белоногофф», — призналась Евгения СМИ, а затем повернулась к проходящей мимо Татьяне и сказала, что она легенда. На самом деле, неудивительно, что девушки дружны, ведь Чикунова и Белоногофф тренируются вместе у Витты Новожиловой в Санкт-Петербурге. «У меня на полтиннике не очень большие шансы выиграть, особенно когда вернулась Юлия, — говорит Евгения. — Ефимова сейчас больше готовится на 50 и 100 метров, так что мои шансы на победу резко упали. Не стоило списывать Таню со счетов, что я и делала, знала, что Таня будет бороться. Но для меня это идеальный расклад — Таня первая, а я вторая». При этом о Ефимовой Чикунова говорила, как обычно неохотно, отмечая, что Юлия — такая же соперница, как и все остальные.

Ефимова напомнила, что 50 метров — это не олимпийская дистанция, поэтому на ее перспективы по выступлению в Париже результат на такой дистанции никак не влияет, да и вообще она воспринимает такую спринтерскую дисциплину скорее как лотерею. «Старт, как обычно, не очень получился. Результат не очень, в касание не попала. Ничего страшного, работаем дальше», — философски отметила Ефимова. Для нее главное еще впереди. Во вторник пройдут финалы на стометровке, еще через пару дней — финал на 200. Именно по их результатам можно будет предполагать, есть ли смысл вообще затевать нашей шестикратной чемпионке мира поездку во Францию или нет. Чикунова наверняка бросит силы именно на 200, чтобы вновь побороться за мировой рекорд, причем переписывать будет свой собственный. Белоногофф в этой схватке будто бы лишняя, но один раз Татьяна уже всех удивила. Почему бы не попробовать еще?