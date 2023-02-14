Чесноков считает, что матч против теннисиста Давидович-Фокины будет тяжелым для Медведева

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что испанец Алехандро Давидович-Фокина является рабочей лошадкой и просто так не отдаст ни одного мяча россиянину Даниилу Медведеву в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

«На этом турнире сильный состав, все соперники сложные. Давидович-Фокина — это рабочая лошадка, он будет рыть землю, впиваться в корт до самого конца и бесплатно ни один мяч не отдаст, будет тяжелый матч. Они уже играли ранее, правда, на грунте, и тогда Медведев в трех сетах победил. Даня четыре года входил в топ-10, сейчас будет неплохо доказать, что он может туда вернуться», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Медведев занимает 11-е место в рейтинге АТР.