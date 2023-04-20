Руне обыграл Ханфманна во втором круге турнира в Мюнхене

Датчанин Хольгер Руне обыграл немца Янника Ханфманна во втором круге турнира ATP 250 в Мюнхене.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.

В четвертьфинале Руне сыграет с победителем матча Кристиан Гарин (Чили) — Лоренцо Сонего (Италия, 6). 19-летний датчанин является действующим чемпионом турнира.

В другом матче итальянец Флавио Коболли победил Оскара Отте из Германии — 6:0, 3:6, 6:3. В 1/4 финала Коболли встретится либо с Александром Зверевым, либо с Кристофером О`Коннелло.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 1) — Янник Ханфманн (Германия, WC) — 6:3, 6:4

Флавио Коболли (Италия, Q) — Оскар Отте (Германия) — 6:0, 3:6, 6:3