Чесноков считает теннисиста Сафиуллина большим тружеником

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Роман Сафиуллин является большим тружеником и заслуженно вышел в четвертый круг Уимблдона.

«Знаете, это просто чудо какое-то — Сафиуллин вышел в четвертый круг на турнирах Большого шлема. Он и в третьем круге никогда до этого не был, но шагнул еще дальше. На самом деле Роман — большой труженик и абсолютно заслуженно вышел в четвертый круг. В первом круге он обыграл очень хорошего игрока, который очень здорово играет на траве, а дальше уже ему было легче. Я думаю, Сафиуллину по силам обыграть Шаповалова, он сейчас находится на кураже», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Сафиуллин победил аргентинца Гидо Пелью и вышел в четвертый круг турнира. Ранее россиянин никогда не добирался так далеко на турнирах Большого шлема. В следующем матче он сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.