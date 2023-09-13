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Допинг

Сегодня, 08:23

Серена Уильямс поставила лайк под постом с критикой Халеп, которую дисквалифицировали за допинг

Игнат Заздравин
Корреспондент
Симона Халеп (слева) и Серена Уильямс.
Фото Global Look Press
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Американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на дисквалификацию румынки Симоны Халеп за нарушение антидопинговых правил.

12 сентября стало известно, что 31-летняя Халеп дисквалифицирована до октября 2026 года. Теннисистка заявила, что намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Уильямс, комментируя эту новость, написала в соцсетях: «8 — более подходящее число». Американка является семикратной победительницей Уимблдона. В 2019 году она уступила Халеп в финале турнира.

Кроме того, Уильямс поставила лайк под постом теннисистки Николь Гиббс, которая назвала Халеп мошенницей.

Теннис
Серена Уильямс
Симона Халеп
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