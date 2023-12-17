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Сегодня, 21:03

Свищев заявил, что Свитолина не имеет права давать советы российским спортсменам

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на слова украинской теннисистки Элины Свитолиной, которая заявила, что россиянам не надо выступать за свою страну.

«Очень странное заявление, и не знаю, на чем оно основано. Свитолина может сама не играть за Украину, если хочет. Наши теннисистки мечтают выступать за свою страну и любят ее. Так что давать советы и размышлять на тему того, кому и что делать, — совершенно не прерогатива Элины», — цитирует Свищева RT.

Он также предположил, могут ли высказывания спортсменов из Украины быть связаны с боязнью конкуренции с россиянами.

«Сейчас достаточно большое количество российских теннисистов находится в топе лучших. У них могут быть опасения, ведь по рейтингу ни один из их представителей не поднимается выше наших спортсменов. Все это говорит именно об этом или об обычной человеческой зависти и желании воспользоваться политической ситуацией, чтобы устранить конкурентов», — добавил он.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246868-svischyov-svitolina-rossiya
Теннис
Дмитрий Свищев
Элина Свитолина
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