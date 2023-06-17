Александрова победила Соснович и вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 13:28
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
В полуфинале спортсменка обыграла Александру Соснович из Белоруссии в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:1).
Соперницей Александровой в финале станет победитель матча Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Виктория Грунчакова (Словакия).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Александра Соснович (Белоруссия, 7) — 6:1, 7:6 (7:1)