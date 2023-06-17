Александрова победила Соснович и вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды). В полуфинале спортсменка обыграла Александру Соснович из Белоруссии в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:1). Соперницей Александровой в финале станет победитель матча Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Виктория Грунчакова (Словакия). Хертогенбос (Нидерланды) Турнир WTA Libema Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Полуфинал Екатерина Александрова (Россия, 4) — Александра Соснович (Белоруссия, 7) — 6:1, 7:6 (7:1)