Чесноков: «Мирра Андреева совершила самый большой прогресс в этом году среди наших девушек»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков выделил результаты российской теннисистки Мирры Андреевой в этом сезоне.

«Среди наших девушек Мирра Андреева совершила самый большой подъем и прогресс в этом году. Она начала сезон с поражения на юниорском «Шлеме» в Австралии. А сейчас она уже вовсю играет взрослый WTA-тур. В следующем сезоне она будет сложной соперницей для всех без исключения. Мирра имеет все шансы подняться еще выше в рейтинге. Были в истории тенниса девушки, которые в таком раннем возврате показывали большие результаты. Ждем, что и Мирра будет дальше только прогрессировать», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

16-летняя Андреева занимает 46-ю строчку рейтинга WTA. В мае 2023 года россиянка впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема» и стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось пройти квалификацию на «Ролан Гаррос». Также спортсменка смогла пробиться в основную сетку Уимблдона и Открытого чемпионата США.