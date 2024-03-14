Потапова уступила украинке Костюк в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

14 марта, 22:18
Российская теннисистка Анастасия Потапова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе уступила украинке Марте Костюк со счетом 0:6, 5:7.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету 22-летней россиянки эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В полуфинале Костюк встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Каролин Возняцки (Дания).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина, 31) — Анастасия Потапова (Россия, 28) — 6:0, 7:5