Самсонова назвала Серену Уильямс величайшей теннисисткой всех времен

Сегодня, 17:45
Первая ракетка России Людмила Самсонова в интервью «СЭ» рассказала, кого считает величайшей теннисисткой всех времен.
— За что вы любите теннис?
— Я люблю соревноваться. В отпуске даже немного скучаю по этому чувству, несмотря на очень насыщенный календарь тура.
— Что самое сложное в теннисе?
— Я не люблю летать, поэтому перемещение между турнирами для меня большой стресс. Также мне тяжело дается смена часовых поясов.
— Кто величайшая теннисистка всех времен?
— Серена Уильямс.
— Вы говорили, что вам нравится Мария Шарапова. Знакомы ли с ней?
— Нет, мы не знакомы. Но я уверена, что она бы понравилась мне как человек, — сказала Самсонова «СЭ».
Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.
Полностью интервью Людмилы Самсоновой читайте на сайте «СЭ».