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Сегодня, 17:05

«Моя жизнь стала даже лучше». Шакира выпустила новую песню после расставания с Пике

Иван Шитик
Корреспондент
Шакира и Жерар Пике.
Фото Соцсети
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Известная певица Шакира выпустила новую песню после расставания с экс-футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике.

Трек под названием TQG — Te Quedo Grande — Шакира выпустила в соавторстве с еще одной колумбийской певицей Karol G. Песня полностью посвящена теме расставания.

В одной из строк Шакира поет: «Моя жизнь стала даже лучше. Тебя больше здесь не ждут».

Клип на песню TQG собрал более 5 миллионов просмотров за 7 часов.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

Источник: https://vk.com/video-214841716_456240180
Жерар Пике
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