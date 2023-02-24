«Моя жизнь стала даже лучше». Шакира выпустила новую песню после расставания с Пике

Известная певица Шакира выпустила новую песню после расставания с экс-футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике.

Трек под названием TQG — Te Quedo Grande — Шакира выпустила в соавторстве с еще одной колумбийской певицей Karol G. Песня полностью посвящена теме расставания.

В одной из строк Шакира поет: «Моя жизнь стала даже лучше. Тебя больше здесь не ждут».

Клип на песню TQG собрал более 5 миллионов просмотров за 7 часов.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.