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Россия

22 декабря, 23:10

Тетюхин: «Теряем не только мы, но и весь мировой волейбол»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин поделился своими ожиданиями на предстоящий год.

— Хотелось бы, чтобы открылись эти врата международные. Не будем на сто лет загадывать. У нас все есть. Замечательная клубная команда, замечательная сборная команда. Только дать крови понюхать — и мы вернемся туда за самыми высокими задачами. Надо побеждать и доказывать, что мы сильнейшая нация в волейболе.

— Командные виды не пускают на Олимпиаду. Насколько верите, что волейболе пустят?

— Я верю в разум. Теряем не только мы, но весь мировой волейбол. Видно, что уровень просел без России. Надеюсь, что люди, которые стоят у руля, обладают интеллектом и пониманием, что это никому пользы не приносит. Думаю, что все будет хорошо. Я надеюсь, — сказал Тетюхин.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Сборная России по волейболу
Сергей Тетюхин
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