Российский волейбол празднует 100-летний юбилей

На праздник в Москву приедут спортсмены Турции, Китая и Катара.

Нынешний 2023 год — юбилейный для российского волейбола. Днем рождения этого вида спорта в нашей стране считается 28 июля 1923 года, когда в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственного техникума кинематографии (ГТК).

Так как первую игру провели в Москве, значит, и крупные мероприятия, связанные с юбилеем, состоятся в столице. Как в целом обстоит ситуация с развитием волейбола в городе, в интервью «СЭ» рассказал первый вице-президент Московской федерации волейбола и директор Московской волейбольной академии Егор Ноздрин.

Планируем фестивали

— Этот год для российского волейбола юбилейный. Какие планируются мероприятия в Москве?

— У нас в этом году не только 100 лет российскому волейболу, но и 100 лет всему московскому спорту. Поэтому планируется множество мероприятий, но что касается волейбола, то мы хотим организовать ряд фестивалей. В Москве давно не было подобных форматов, а мы считаем, что именно в рамках фестивалей можно показать масштаб волейбола в нашей стране. Конечно, мы большое внимание уделим детям. Дети — будущее нашего вида спорта. Запланирован финал Московской школьной лиги, летние соревнования.

Будут задействованы не только московские спортсмены, но и ребята со всей России. Пока программа прорабатывается, но планы большие. Еще планируем привлекать детей дошкольного возраста. Будет замечательно, если малыши заинтересуются волейболом.

Хотим также уделить внимание и соревнованиям патриотического толка, приуроченных к 9 Мая.

Надеемся, что выйдем даже на международный уровень. Уже есть предварительная договоренность со спортсменами из Китая, Турции и Катара провести в столице турнир. Так что год в Москве в плане спорта будет крайне насыщенным.

— Что касается приглашения иностранцев, речь о клубных командах или о сборных?

— Мы сейчас через Московскую федерацию волейбола общаемся с представителями из этих стран. Скорее всего, это будут либо сборные, либо команды городов, с которыми мы ведем переговоры. Например, неделю назад общались с коллегами из провинции Хубэй, город Ухань. Также с академией волейбола Анкары, с Федерацией волейбола Катара. Скорее это будут не отдельные профессиональные клубы, а сборные городов, молодежные и юношеские сборные.

— Волейбол 100 лет назад называли «игрой актеров», поскольку проводили матчи в театрах. В данной стилистике планируются тематические ретропоединки?

— Естественно, планируем использовать эту тематику, было бы здорово воссоздать тот самый первый матч, который прошел среди актеров на Мясницкой улице в Москве. Но это скорее выход на федеральный уровень, программа Всероссийской федерации волейбола.

Наша же задача — использовать максимально московские площадки, например парк Горького и ВДНХ, где, к примеру, недавно успешно провели этап Кубка России по волейболу на снегу. Получился настоящий праздник волейбола, в финальный день Масленицы.

Целый год будем вспоминать наших звезд. Знаю, что ВФВ запустила тематическую рубрику «Лица столетия». Важно помнить и чтить людей, которые внесли колоссальный вклад в развитие волейбола в нашей стране.

Егор Ноздрин. Фото Московская федерация волейбола Фото Московская федерация волейбола

Дети — будущее нашего вида спорта

— Городская федерация волейбола концентрируется скорее на массовом, любительском и детском спорте?

— Наша ключевая задача — популяризация волейбола на всех уровнях. От детей дошкольного возраста до ветеранов. Так что будем проводить мероприятия согласно этим категориям.

— Кроме прочего, вы работаете в Московской волейбольной академии. С чем связана ее деятельность?

— Это новый проект, академию создали в сентябре прошлого года. У нас в ведении пять школ олимпийского резерва, семь объектов. Команды высшей лиги А МГТУ (мужчины), «Луч» (женщины), молодежная лига, первая лига. Мы объединили усилия по развитию волейбола в городе. Всего ведем три тысячи спортсменов на разных уровнях, занимаемся тренерскими кадрами. Крупнейшая в Москве волейбольная структура от самых азов до выхода на профессиональный уровень.

— Как ситуация с детско-юношеским волейболом в Москве и в России?

— Столичные школы на любом старте — фавориты. В молодежной и в юношеской сборной России 40 процентов ребят — из столицы. Так что московский волейбол имеет важное значение для всей страны. Здесь спасибо тренерам — это фундамент для всего российского волейбола.

— Индикатор успеха московского волейбола — две победы подряд в двух прошлых сезонах московского «Динамо» в мужской суперлиге?

— Это, безусловно, подспорье всей нашей работе. Видно, как волейбол становится еще более популярным, растет интерес горожан, болельщики на трибунах практически всегда присутствуют в большом количестве. Две профессиональные команды, мужская и женская, — гордость города. Всегда есть возможность посмотреть на лучших из лучших. Но, конечно, большой импульс дают успехи на международном уровне. Когда наша сборная завоевала серебряные и золотые медали Олимпиады, когда женская сборная выигрывала чемпионат мира, сразу был виден отклик болельщиков. Дети шли в секции, и это главная награда за наш труд. Как я и говорил ранее, дети — будущее нашего вида спорта.