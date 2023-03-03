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Сегодня, 00:00

Российский волейбол празднует 100-летний юбилей

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Волейболисты сборной России Роман Порошин, Иван Яковлев, Егор Клюка
Роман Порошин, Иван Яковлев, Егор Клюка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Егор Ноздрин
Егор Ноздрин.
Фото Московская федерация волейбола
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На праздник в Москву приедут спортсмены Турции, Китая и Катара.

Нынешний 2023 год — юбилейный для российского волейбола. Днем рождения этого вида спорта в нашей стране считается 28 июля 1923 года, когда в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственного техникума кинематографии (ГТК).

Так как первую игру провели в Москве, значит, и крупные мероприятия, связанные с юбилеем, состоятся в столице. Как в целом обстоит ситуация с развитием волейбола в городе, в интервью «СЭ» рассказал первый вице-президент Московской федерации волейбола и директор Московской волейбольной академии Егор Ноздрин.

Планируем фестивали

— Этот год для российского волейбола юбилейный. Какие планируются мероприятия в Москве?

— У нас в этом году не только 100 лет российскому волейболу, но и 100 лет всему московскому спорту. Поэтому планируется множество мероприятий, но что касается волейбола, то мы хотим организовать ряд фестивалей. В Москве давно не было подобных форматов, а мы считаем, что именно в рамках фестивалей можно показать масштаб волейбола в нашей стране. Конечно, мы большое внимание уделим детям. Дети — будущее нашего вида спорта. Запланирован финал Московской школьной лиги, летние соревнования.

Будут задействованы не только московские спортсмены, но и ребята со всей России. Пока программа прорабатывается, но планы большие. Еще планируем привлекать детей дошкольного возраста. Будет замечательно, если малыши заинтересуются волейболом.

Хотим также уделить внимание и соревнованиям патриотического толка, приуроченных к 9 Мая.

Надеемся, что выйдем даже на международный уровень. Уже есть предварительная договоренность со спортсменами из Китая, Турции и Катара провести в столице турнир. Так что год в Москве в плане спорта будет крайне насыщенным.

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— Что касается приглашения иностранцев, речь о клубных командах или о сборных?

— Мы сейчас через Московскую федерацию волейбола общаемся с представителями из этих стран. Скорее всего, это будут либо сборные, либо команды городов, с которыми мы ведем переговоры. Например, неделю назад общались с коллегами из провинции Хубэй, город Ухань. Также с академией волейбола Анкары, с Федерацией волейбола Катара. Скорее это будут не отдельные профессиональные клубы, а сборные городов, молодежные и юношеские сборные.

— Волейбол 100 лет назад называли «игрой актеров», поскольку проводили матчи в театрах. В данной стилистике планируются тематические ретропоединки?

— Естественно, планируем использовать эту тематику, было бы здорово воссоздать тот самый первый матч, который прошел среди актеров на Мясницкой улице в Москве. Но это скорее выход на федеральный уровень, программа Всероссийской федерации волейбола.

Наша же задача — использовать максимально московские площадки, например парк Горького и ВДНХ, где, к примеру, недавно успешно провели этап Кубка России по волейболу на снегу. Получился настоящий праздник волейбола, в финальный день Масленицы.

Целый год будем вспоминать наших звезд. Знаю, что ВФВ запустила тематическую рубрику «Лица столетия». Важно помнить и чтить людей, которые внесли колоссальный вклад в развитие волейбола в нашей стране.

Егор Ноздрин. Фото Московская федерация волейбола
Фото Московская федерация волейбола

Дети — будущее нашего вида спорта

— Городская федерация волейбола концентрируется скорее на массовом, любительском и детском спорте?

— Наша ключевая задача — популяризация волейбола на всех уровнях. От детей дошкольного возраста до ветеранов. Так что будем проводить мероприятия согласно этим категориям.

— Кроме прочего, вы работаете в Московской волейбольной академии. С чем связана ее деятельность?

— Это новый проект, академию создали в сентябре прошлого года. У нас в ведении пять школ олимпийского резерва, семь объектов. Команды высшей лиги А МГТУ (мужчины), «Луч» (женщины), молодежная лига, первая лига. Мы объединили усилия по развитию волейбола в городе. Всего ведем три тысячи спортсменов на разных уровнях, занимаемся тренерскими кадрами. Крупнейшая в Москве волейбольная структура от самых азов до выхода на профессиональный уровень.

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— Как ситуация с детско-юношеским волейболом в Москве и в России?

— Столичные школы на любом старте — фавориты. В молодежной и в юношеской сборной России 40 процентов ребят — из столицы. Так что московский волейбол имеет важное значение для всей страны. Здесь спасибо тренерам — это фундамент для всего российского волейбола.

— Индикатор успеха московского волейбола — две победы подряд в двух прошлых сезонах московского «Динамо» в мужской суперлиге?

— Это, безусловно, подспорье всей нашей работе. Видно, как волейбол становится еще более популярным, растет интерес горожан, болельщики на трибунах практически всегда присутствуют в большом количестве. Две профессиональные команды, мужская и женская, — гордость города. Всегда есть возможность посмотреть на лучших из лучших. Но, конечно, большой импульс дают успехи на международном уровне. Когда наша сборная завоевала серебряные и золотые медали Олимпиады, когда женская сборная выигрывала чемпионат мира, сразу был виден отклик болельщиков. Дети шли в секции, и это главная награда за наш труд. Как я и говорил ранее, дети — будущее нашего вида спорта.

Волейбол
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