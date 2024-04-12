Инструктор по йоге рассказала о пользе асаны «собака мордой вниз»

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина рассказала «СЭ» о пользе асаны «собака мордой вниз».

По ее словам, эта поза улучшает кровоснабжение головного мозга за счет притока крови к голове, стимулирует работу пищеварительного тракта, а также вытягивает заднюю поверхность бедра и улучшает подвижность плечевого пояса. Кроме того, во время выполнения асаны «собака мордой вниз» успокаивается разум.

Однако не всем людям можно делать упражнение. При травмах запястий, плеч, локтей, головокружениях и головных болях асану делать нельзя. Противопоказанием будет и последний триместр беременности.

«Кроме того, при повышенном давлении не стоит находиться в асане долго», — заключила эксперт.