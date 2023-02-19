Эксперт назвала 2 правила, которые помогут убрать жир на бедрах

Спортивный эксперт Forward Инна Кускова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что довольно быстро справиться с отложением жировой ткани на бедрах можно, если придерживаться двух базовых инструментов — дефицита калорий и силовых тренировок. «В плане питания старайтесь еженедельно сокращать свой рацион на 50-100 калорий, параллельно занимаясь активно спортом около 2-3 раз в неделю. Отлично сработает сочетание кардиотренировок и силовых упражнений. За счет похудения и увеличения нагрузок жировые «ушки» будут уходить, а мышцы крепнуть», — пояснила специалист.

Для проработки галифе Инна Кускова посоветовала использовать выпады с боковыми скручиваниями и взрывные прыжки из глубокого седа. Отлично, по ее словам, избавляют от отложений на бедрах плавание, катание на велосипеде, а также занятия танцами. «Качественное похудение подразумевает вывод жира из организма, а не воды. Это довольно длительный процесс, поэтому важно поддерживать эффект и продолжать укреплять свое тело», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали о 4 упражнениях, от которых ваши ноги будут «гореть».