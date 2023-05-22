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Сегодня, 21:20

Эксперты рассказали, как прийти в форму, не занимаясь в тренажерном зале

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка разговаривает с тренером.
Фото Freepik/javi-indy
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Чемпион России по мини-футболу, кандидат в мастера спорта Альберт Цайдер и основатель бренда спортивной одежды Артур Мовсесян рассказали «СЭ», как прийти в форму, не занимаясь в тренажерном зале. По их словам, когда монотонные упражнения не приносят удовольствия и результата, следует переключиться на командные виды спорта. Они заставят работать не только тело, но и мозг. «Среди командных видов спорта наиболее популярны футбол, хоккей, баскетбол и волейбол. Причина не только в их зрелищности и динамичности, но и в доступности. В футбол можно играть практически в каждом дворе, и для этого не нужна дорогая экипировка — достаточно тренировочной одежды и спортивной обуви», — пояснил Артур Мовсесян.

Как отметил Альберт Цайдер, любой командный вид спорта предполагает беговую нагрузку. «Во время игры человек в течение одного-двух часов находится в движении. Дается комбинированная нагрузка, благодаря чему улучшается физическая подготовка, выносливость и энергичность. Укрепляются не только мышцы, но и связки. Еще одно преимущество командных видов спорта — развитие аналитического мышления и скорости реакции», — подчеркнул чемпион.

Чтобы получить желаемую форму, тренировки должны быть регулярными. Любителям будет достаточно двух-трех занятий в неделю, резюмировали эксперты.

Ранее мы рассказывали, что лучше для организма — кардио или силовые тренировки.

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