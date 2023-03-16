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Сегодня, 20:15

Фитнес-эксперт назвал признаки, которые означают, что тренера надо менять

Ольга Стрельникова
Александр Карпов
Фитнес-тренер
Парень тренерует девушку.
Фото Freepik/prostooleh
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Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал «СЭ», в каком случае стоит сменить тренера. «Если клиент чувствует психологический дискомфорт, вызванный нарушением его личных границ, он имеет право сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника», — пояснил специалист.

Помимо нарушения этики, к опасным признакам Александр Карпов отнес убежденность тренера в необходимости дополнительных препаратов. «Тренера точно стоит менять, если он настаивает на употреблении запрещенных препаратов. Это же касается и спортивных добавок в начале занятия. Если тренер убеждает вас в их необходимости и невозможности развития без препаратов, он явно не профессионал», — предупредил эксперт.

Как определить, что ваш фитнес-тренер — не профессионал, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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