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Сегодня, 10:30

Фитнес-эксперт рассказала, кому нельзя выполнять позу кобры

Ольга Стрельникова
Светлана Бутова
Фитнес-инструктор, диетолог
Девушка в позе кобры.
Фото Freepik/yanalya
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Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ», кому не стоит выполнять позу кобры. Это одна из популярных асан в йоге, направленных на оздоровление опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Однако выполнять ее не стоит в период беременности и менструации, при повышенном артериальном давлении и гипертиреозе, при заболеваниях позвоночника, грыже, защемлении и смещении межпозвоночных дисков, а также при любых острых воспалительных процессах. «Важную роль играют и внутренние ощущения при нахождении в асане. Если очевидных противопоказаний к позе нет, но при выполнении появляется боль, следует «выйти» из нее. Возможно, таким образом организм сигнализирует о каких-либо неполадках», — подытожила Светлана Бутова.

Как правильно выполнять позу кобры и в чем ее особенности, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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