Фитнес-эксперт рассказала, кому нельзя выполнять позу кобры

Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ», кому не стоит выполнять позу кобры. Это одна из популярных асан в йоге, направленных на оздоровление опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Однако выполнять ее не стоит в период беременности и менструации, при повышенном артериальном давлении и гипертиреозе, при заболеваниях позвоночника, грыже, защемлении и смещении межпозвоночных дисков, а также при любых острых воспалительных процессах. «Важную роль играют и внутренние ощущения при нахождении в асане. Если очевидных противопоказаний к позе нет, но при выполнении появляется боль, следует «выйти» из нее. Возможно, таким образом организм сигнализирует о каких-либо неполадках», — подытожила Светлана Бутова.

Как правильно выполнять позу кобры и в чем ее особенности, читайте в полной версии материала в «СЭ».