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Фитнес-тренер объяснил, что учесть при уличных тренировках зимой
Фитнес

Сегодня, 19:10

1 мин.

Фитнес-тренер объяснил, что учесть при уличных тренировках зимой

Мария Маковей
Автор
Девушка тренируется на улице зимой
Фото Jun/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Светлана Бутова советует перед уличными тренировками пить достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Подойдет обычная питьевая вода или теплый чай. Кроме того, стоит позаботиться о еде. Она должна быть питательной. Есть перед самой тренировкой не стоит, как и тренироваться на голодный желудок, пишет «СЭ».

Также эксперт рекомендует правильно одеваться. Многослойная одежда поможет избежать переохлаждения, а шарф или маска обезопасят дыхательные пути от холодного воздуха.

«Перчатки уберегут ладони от возможного обморожения, которое на открытых участках тела может произойти менее чем за 30 минут. В некоторых случаях обморожение наступает незаметно и приводит к необратимым последствиям», — добавила Бутова.

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